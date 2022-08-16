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Вторая подряд ничья и потеря дорогого новичка на 3 матча: видео неудачи "Ливерпуля" в АПЛ

Фото: За мгновение до шедевра Луиса Диаса (premierleague.com)
Автор: Антон Федорцив

Второй ничьей подряд завершился 2-й тур английской Премьер-лиги для "Ливерпуля", который на "Энфилде" принимал столичный "Кристал Пэлас".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Англия, Премьер-лига, 2-й тур

"Ливерпуль" – "Кристал Пэлас" – 1:1

Голы: Диас, 61 – Заха, 32

Удаление: Нуньес, 57 (Л, прямая красная карточка)

Мерсисайдцы с первых минут зажали гостей на своей половине. Однако Милнер, Салах и другие не смогли превратить преимущество на поле в один или даже несколько забитых мячей.

Зато "орлы" забили едва ли не при первой возможности. Организовали гол трое – вратарь Гуайта, вовремя вынесший мяч вперед, хавбек Эзе с роскошным разрезным пасом на Заха и сам форвард с точным выстрелом мимо Алиссона.

Ивуариец чуть не удвоил преимущество "Пэлас" перед перерывом. Однако в этот раз бразильский кипер хозяев был на высоте. В конце концов "Ливерпуль" вынужден был перенести планы отыграться на второй тайм.

Но на старте 45-минутки серьезно подвел "красных" 75-миллионный новичок Нуньес. Уругваец не только повелся на провокацию Андерсена и ушел отдыхать досрочно, но и пропустит следующие 3 матча АПЛ из-за дисквалификации.

Тем не менее, "Ливерпуль" сумел сравнять счет достаточно быстро. Это Луис Диас на скорости сместился с левого фланга к полукругу штрафной и мощно пробил прямо под стойку – 1:1.

До конца поединка команды успели обменяться моментами. На упущенную возможность Заха (попал в штангу после флангового навеса) мерсисайдцы ответили выстрелом Салаха мимо ворот. Но счет так и не изменился, поэтому "Ливерпуль" набрал всего 2 очка в двух стартовых турах и расположился на скромной 12-й позиции.

К слову, лондонские "Челси" и "Тоттенхэм" расписали боевую ничью с удалениями Тухеля и Конте.

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