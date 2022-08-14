"Челси" расписал боевую ничью с "Тоттенхэмом" с удалениями тренеров обеих команд

Лондонский "Челси" не смог удержать победный счет в столичном противостоянии с "Тоттенхэмом" в рамках 2-го тура английской Премьер-лиги (2:2).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Англия, Премьер-лига, 2-й тур

"Челси" – "Тоттенхэм" – 2:2

Голы: Кулибали, 19, Джеймс, 77 – Хейберг, 68, Кейн, 90+6

Хозяева повели в счете, упустив момент как раз перед голом – Хаверц пробил в дальний угол, но Льорис перевел мяч на угловой. Но на стандарте сработала связка новичков. Это Кукурелья зряче подал, а Кулибали роскошно пробил с лета – 1:0.

"Шпоры" отреагировали моментом Сессеньона. Но вингер гостей после врывания в штрафную умудрился пробить прямо в Менди. А вот новых реальных возможностей забить для "Тоттенхэма" пришлось ждать до второго тайма.

Уже на старте 45-минутки Сон вырвался на ударную позицию после передачи Кейна, но переиграть голкипера "Челси" не сумел. Вскоре команды обменялись моментами: Стерлинг пробил значительно выше ворот после отскока, а Кейн убежал от защитников и пытался попасть в дальний угол, но промахнулся.

Сравняли счет "шпоры" на 68-й минуте. Активный прессинг гостей привел к потере "синими" мяча на собственной половине, Дэвис подхватил и сбросил на Хейберга – датчанин бильярдным выстрелом точно поразил угол – 1:1!

Пропустив мяч в простой ситуации, "Челси" побежал отыгрываться. Усиленное давление команды Тухеля быстро дало плоды. Канте пасом из глубины нашел в пределах штрафной зоны Стерлинга, который мгновенно сбросил в свободную зону Джеймсу – фулбек не подвел.

Однако в нервной концовке поединка "Тоттенхэм" сумел вырвать ничью. В последней атаке "шпор" Перишич подал угловой на ближнюю штангу, где Кейн выиграл второй этаж и подправил мяч под штангу дальнюю – 2:2!

После финального свистка едва не устроили потасовку главные тренеры команды, которые до этого устроили ссору после первого гола "Тоттенхэма". Толкотня с участием персонала и игроков обеих команд завершилась удалениями Конте и Тухеля.