Вторая осенняя презентация Apple: какие новинки ожидаются

Где и когда смотреть презентацию

Вторая осенняя презентация обновленных продуктов от компании Apple начнется в 20:00 по киевскому времени.

В 2020-м году, из-за пандемии, цифровой гигант провел две онлайн-презентации. В этом году компания решила поступить таким же образом, поэтому не стала показывать все новинки на первой презентации в сентябре.

Мероприятие под названием Unleashed, что в переводе означает "В отрыв", будет транслироваться в режиме онлайн на сайте apple.com и в приложении Apple TV.

К слову, октябрьская презентация может быть не последней в этом году. По информации некоторых источников, Apple планировала провести три онлайн-конференции осенью 2021 года.

Какие новинки Apple представила в сентябре

На первой осенней презентации Apple представила миру:

MacBook Pro выйдет на новом процессоре

Самая ожидаемая новинка второй осенней презентации - новый MacBook Pro, который выйдет не только в новом дизайне, но и с новой начинкой. Модель будет выпущена в двух размерах - с экраном 14 и 16 дюймов. MacBook Pro получат экраны mini-LED с кадровой частотой 120 Гц.

Ожидается, что ноутбук станет более плоским, будет иметь такие же рубленные грани, как на iPhone 13, а также уменьшенную рамку дисплея.

Эксперты прогнозируют: сегодня гигант представит ноутбук с новым ARM-процессором M1X, разработанным на базе Apple. Таким образом в этом году компания может полностью отказаться от чипов Intel, которые использовала ранее.

Новый чип M1X будет гораздо мощнее, чем M1, представленный в прошлом году. По слухам, центральный процессор M1X будет десятиядерным (M1 - восьмиядерный). Он состоит из:

восьми производительных ядер Firestorm (в M1 их четыре)

двух энергоэффективных Icestorm (в M1 их тоже четыре).

Также компания усилит графику. Новые M1X будут оснащены 16 или 32 графическими ядрами в сравнении с семью или восемью ядрами в M1. Они обеспечат в 2-4 раза больше графической производительности.

Ожидается, что в новой версии Apple вернет гаджету магнитный порт для зарядки MagSafe, разъем HDMI и SD-картридер.

Mac Mini тоже станет мощнее

Частью сегодняшней презентации может стать обновленный высокопроизводительный Mac Mini. Как сообщают западные источники, гаджет увеличит свою производительность, поскольку тоже перейдет на новый чип M1X.

Также в нем будет больше портов, чем в предыдущей модели - два порта Thunderbolt/USB 4 Type-C и два обычных USB Type-A.

Наушники AirPods станут похожими на Pro-версию

Накануне первой осенней презентации инсайдеры сообщали, что Apple презентует новые беспроводные наушники AirPods. Однако, эту новинку мир пока так и не увидел. По сведениям Bloomberg, гигант должен представить новые наушники к концу году. Вероятно, почитатели техники Apple смогут увидеть их уже сегодня.

По слухам, внешне они будут похожи на AirPods Pro. То есть размер наушников будет меньше, а чехол шире. При этом в новой версии останутся вкладыши, а не вакуумные наушники, как в Pro-варианте.

Шумоподавления в обычной версии не будет, но качество звука должно стать лучше. По сведениям источников, аккумулятор зарядного кейса новых наушников может стать мощнее на 20%.