"Вторая армия мира" боится украинцев: у них нет смелости признать поражение, - Зеленский

"139 дней такой войны так называемая "вторая армия мира" боится украинцев и может что-то делать только на основе бездонных запасов советского оружия. Нет у них ни стратегической силы, ни характера, ни понимания, что они здесь делают. Нет у них и крохи смелости, чтобы признать поражение и забрать войска с украинской территории", - сказал он.

Президент отметил, что россияне уже очень хорошо почувствовали, что такое современная артиллерия. Он добавил, что у захватчиков не будет безопасного тыла нигде на нашей земле, которую они оккупировали.

"Они почувствовали, что операции наших разведчиков на порядки сильнее, чем любые их спецоперации", - добавил он.