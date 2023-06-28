Втоптує репутацію Угорщини в історичний бруд. Подоляк відповів на скандальну заяву Орбана

Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, передає РБК-Україна з посиланням на його Twitter.

Він зазначив, що Орбану час усвідомити, що Україна вже 489 днів "люто обороняє свою свободу, дітей та майбутнє", протистоячи "пострадянській неоімперії з замашками історичного серійного вбивці". Тому наша держава є суб'єктною та суверенною.

"Питання в тому, наскільки суб'єктним є сам Орбан, якщо так відверто принижує європейські цінності, суворо дотримуючись російських пропагандистських міфів. І наскільки ж треба не поважати Угорщину, щоб так цинічно втоптувати репутацію власної країни в історичний бруд", - заявив Подоляк.

Скандальні заяви Орбана

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан доволі часто дозволяє собі скандально висловлюватись про Україну. Наприклад, він казав, що Україна нібито не може виграти війну проти Росії та відмовляв ЗСУ від контрнаступу.

Останніми його заявами було те, що він не вважає російського диктатора Володимира Путіна військовим злочинцем, а Україна нібито не є суверенною державою, бо "у Києва немає власної зброї та грошей".

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