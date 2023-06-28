ua ru
Ср, 28 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Втоптує репутацію Угорщини в історичний бруд. Подоляк відповів на скандальну заяву Орбана

Новость на русском →
Середа 28 червня 2023 03:16
Втоптує репутацію Угорщини в історичний бруд. Подоляк відповів на скандальну заяву Орбана Фото: радник Офісу президента Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Антон Малиновський

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан своєю риторикою принижує європейські цінності, поширює пропагандистські міфи РФ та "втоптує репутацію власної країни в історичний бруд".

Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, передає РБК-Україна з посиланням на його Twitter.

Він зазначив, що Орбану час усвідомити, що Україна вже 489 днів "люто обороняє свою свободу, дітей та майбутнє", протистоячи "пострадянській неоімперії з замашками історичного серійного вбивці". Тому наша держава є суб'єктною та суверенною.

"Питання в тому, наскільки суб'єктним є сам Орбан, якщо так відверто принижує європейські цінності, суворо дотримуючись російських пропагандистських міфів. І наскільки ж треба не поважати Угорщину, щоб так цинічно втоптувати репутацію власної країни в історичний бруд", - заявив Подоляк.

Скандальні заяви Орбана

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан доволі часто дозволяє собі скандально висловлюватись про Україну. Наприклад, він казав, що Україна нібито не може виграти війну проти Росії та відмовляв ЗСУ від контрнаступу.

Останніми його заявами було те, що він не вважає російського диктатора Володимира Путіна військовим злочинцем, а Україна нібито не є суверенною державою, бо "у Києва немає власної зброї та грошей".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Угорщина Виктор Орбан
NEWS
Наступальні дії тривають 4-й день. Маляр пояснила, що ускладнює звільнення Бахмута
Наступальні дії тривають 4-й день. Маляр пояснила, що ускладнює звільнення Бахмута
DAILY
Україна йде по своє. Перші успіхи контрнаступу ЗСУ: огляд фронту
Данило Крамаренко, Юлія Акимова Україна йде по своє. Перші успіхи контрнаступу ЗСУ: огляд фронту