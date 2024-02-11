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"Втомився на чужбині". Українця затримали за нелегальне повернення з Молдови

Фото: ДПСУ виявили чоловіка, який пішки йшов з Молдови до України (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Прикордонники затримали чоловіка, що поза пунктом пропуску переткнув молдовсько-український кордон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони півдня України.

"30-річний чоловік пішки йшов до України, оминаючи пункт пропуску. Свої дії одесит пояснив тим, що більше не міг перебувати на чужині та будь-що хотів повернутися в Україну", - повідомили в Силах оборони.

 

За незаконне перетинання держкордону на громадянина було складено протокол про адмінправопорушення.

Виїзд чоловіків призовного віку за кордон

Після повномасштабного вторгнення російських терористів на територію України в країні запровадили воєнний стан. Чоловікам призовного віку заборонено виїжджати за кордон. При цьому передбачено низку винятків. Водночас є й ті, хто намагається уникнути закону, або ж "допомогти" іншим втекти з країни за грошову винагороду.

Тим часом в Тернопільській області викрили схему, яка дала змогу 48 чоловікам незаконно виїхати за кордон та уникнути мобілізації.

Днями ми писали, що прикордонники викрили схему ухилянтів, завдяки якій чоловікам за 4 тисячі доларів надавали гідрокостюм, гумовий матрац та супровід до Тиси.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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