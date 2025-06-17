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Втома, стрес і надія: як змінились настрої українців на четвертому році війни

Вівторок 17 червня 2025 20:16
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Втома, стрес і надія: як змінились настрої українців на четвертому році війни Фото: Настрої українців на тлі війни (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

Українці продовжують жити у стані хронічного виснаження, проте не втрачають віру в перемогу.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на результати дослідження Gradus Research.

У суспільстві панує втома

87% опитаних заявили про постійний стрес. Найпоширеніші емоції - втома (55%), напруженість (41%) і водночас надія (36%). Соціологи відзначають: зростання втоми супроводжується зростанням віри у краще.

У Gradus підкреслюють, що втома стала фоном, але суспільство зберігає гідність, стійкість і надію.

Втома, стрес і надія: як змінились настрої українців на четвертому році війни
Настрої українців (інфографіка: Gradus Research)

Ринок праці тримається, попри війну

Працевлаштовані з доходом - 59% українців (проти 61% торік). Найбільше безробіття - серед молоді 18-24 років і людей передпенсійного віку - по 39%. Половина респондентів заявили про зниження доходів, особливо сильно це відчувають старші українці.

ЗСУ довіряють найбільше

Найвищу довіру українці висловлюють Збройним силам (58%), далі - президенту (31%) та волонтерам (29%). Навіть у разі загострення 55% планують залишатися вдома, лише 11% готові виїхати за кордон.

Коли закінчиться війна - і що буде потім

19% очікують завершення війни до кінця 2025 року - це більше, ніж торік (12%). Половина українців переконані, що після війни країна стане сильнішою, а 35% вважають, що на відбудову піде понад 5 років.

Втома, стрес і надія: як змінились настрої українців на четвертому році війни
Що думають українці про тривалість бойових дій в Україні (інфографіка: Gradus Research)

Що стосується мови спілкування, то 72% опитаних говорять українською вдома - це значно більше, ніж на початку повномасштабної війни у 2022 році (53%).

Втома, стрес і надія: як змінились настрої українців на четвертому році війни
Якою мовою частіше спілкуються українці у 2025 році (інфографіка: Gradus Research)

Раніше РБК-Україна писало, що наприкінці весни 2025 року зросла частка українців, які готові терпіти війну "стільки, скільки буде потрібно" - до 60%, після попереднього падіння до 54%. Це свідчить про відновлення психологічної стійкості на тлі тривалого протистояння та зростаючого тиску.

Також ми писали, що лише 33% українців відчувають себе щасливими під час війни, тоді як 28% - нещасливими. За рівнем щастя Україна - передостання серед 35 країн у глобальному опитуванні Gallup International, що свідчить про глибокий емоційний вплив війни на суспільство.

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