Війна опустила Україну на передостаннє місце у світі за рівнем щастя, - Gallup
Під час війни лише 33% українців відчувають себе щасливими, нещасливими - 28%. Близько 40% українців обирають варіант "посередині" між відчуттям щастя/нещастя.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування End of Year Survey від Gallup International.
За показником щастя Україна - друга з кінця серед 35 країн, які брали участь у дослідженні. На останньому місці - Індія.
"І хоча понад третини респондентів багато хвилюються щодо свого життя, більшість українців (62%) усе ж сприймають життя "як воно є", адаптуючись до реалій війни", - йдеться в повідомленні.
Відсоток відповіді "дуже хвилююся" в Україні практично збігається з середнім значенням по світу. Найбільше респондентів хвилюються в Колумбії, Аргентині, Японії, Ірані, Індії.
End of Year Survey (EoY) - це глобальне щорічне опитування Gallup International про майбутнє, щастя й економічні очікування населення різних країн. У 2024 році опитано 35 882 респондентів у 35 країнах світу. В Україні опитування EoY вже вдруге проводила Rating Group. Опитування в Україні проводилося 2-5 грудня 2024 року серед 1000 респондентів.
Нагадаємо, за даними опитування World Happiness Report 2025, Україна у 2024 році опустилася на 111-те місце за рівнем щастя зі 105-го місця у 2023 році.
За даними КМІС, 2024 року 87% українців потрапляли щонайменше в одну стресову ситуацію. Найчастіше це були обстріли та бомбардування. У 2023 і 2024 роках фіксуються найгірші показники за весь час із 2000 року. У 2013 довоєнному році в тій чи іншій стресовій ситуації було 52% населення.
До війни Україна займала 38 місце з 44 країн за рівнем щастя в дослідженні Gallup International.
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