UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ВТО снизила прогноз роста мировой торговли из-за войны России против Украины

Фото: Нгози Оконджо-Ивеала (Iweala.sfr.org)
Автор: Александр Белоус

Всемирная торговая организация (ВТО) пересмотрела свой прогноз роста мировой торговли в этом году с 4,7% до 3% из-за последствий российско-украинской войны. Кроме того, ВТО предупредила о потенциальном продовольственном кризисе, вызванном ростом цен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В отчете ВТО говорится, что война нанесла ущерб мировой экономике в критический момент, когда COVID-19 все еще мешает восстановлению.

"Экономические последствия этого конфликта будут распространяться далеко за пределы Украины, - заявила генеральный директор ВТО Нгози Оконджо-Ивеала на пресс-конференции. - Теперь ясно, что двойной удар пандемии и войны нарушил цепочки поставок, усилил инфляционное давление и снизил ожидания в отношении роста производства и торговли".

Базирующийся в Женеве орган заявил, что рост мировой торговли в 2023 году, как ожидается, составит 3,4%, отметив, что оценки на 2022 и 2023 годы менее точны, чем обычно, из-за неопределенности в отношении конфликта.

Оконджо-Ивеала также предупредил о надвигающемся потенциальном продовольственном кризисе, который сильнее всего ударит по бедным странам.

"Вот почему нам нужно действовать и действовать решительно по этому вопросу продовольствия, чтобы избежать голодных бунтов", - сказала она, сославшись на необходимость более прозрачных систем мониторинга и потенциального выпуска запасов для снижения цен.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Всемирная торговая организация