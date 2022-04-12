RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

СОТ знизила прогноз зростання світової торгівлі через війну Росії проти України

Фото: Нгозі Оконджо-Івеала (Iweala.sfr.org)
Автор: Олександр Білоус

Світова організація торгівлі (СОТ) переглянула свій прогноз зростання світової торгівлі цього року з 4,7% до 3% через наслідки російсько-української війни. Крім того, СОТ попередила про потенційну продовольчу кризу, викликану зростанням цін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У звіті СОТ говориться, що війна завдала шкоди світовій економіці в критичний момент, коли COVID-19 все ще заважає відновленню.

"Економічні наслідки цього конфлікту будуть поширюватися далеко за межі України, - заявила генеральний директор СОТ Нгозі Оконджо-Івеала на прес-конференції. - Тепер ясно, що подвійний удар пандемії і війни порушив ланцюжки поставок, посилив інфляційний тиск і знизив очікування щодо зростання виробництва і торгівлі".

Базований в Женеві орган заявив, що зростання світової торгівлі в 2023 році, як очікується, складе 3,4%, зазначивши, що оцінки на 2022 і 2023 роки менш точні, ніж зазвичай, через невизначеність щодо конфлікту.

Оконджо-Івеала також попередив про потенційну продовольчу кризу, яка найсильніше вдарить по бідних країнах.

"Ось чому нам потрібно діяти і діяти рішуче з цього питання продовольства, щоб уникнути голодних бунтів", - сказала вона, пославшись на необхідність більш прозорих систем моніторингу та потенційного випуску запасів для зниження цін.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Всесвітня торгова організація