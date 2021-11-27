ru ua
Сб, 27 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

ВТО отложила первую за четыре года встречу из-за нового COVID-штамма "омикрон"

Новина українською →
Суббота 27 ноября 2021 02:14
ВТО отложила первую за четыре года встречу из-за нового COVID-штамма "омикрон" Фото: ВТО отложила первую за четыре года встречу из-за нового COVID-штамма "омикрон" (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

Всемирная торговая организация (ВТО) отменила свое первое министерское совещание за четыре года из-за ухудшения ситуации со здоровьем. На следующей неделе министры стран-членов ВТО должны были собраться на встречу, которая считается "проверкой актуальности ВТО".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Швейцария, где находится ВТО, запретила прямые рейсы из ЮАР и близлежащих регионов, а также ввела тестовые и карантинные требования для поездок из других стран, включая Бельгию, Гонконг и Израиль. Организация планировала личную встречу, но новые ограничения означали, что делегации крупных игроков, таких как Южная Африка и базирующаяся в Брюсселе Европейская комиссия были ограничены в основном виртуальным присутствием.

Reuters заявляет, что таким образом ВТО стала "первой большой дипломатической жертвой нового варианта коронавируса".

Ранее мы писали, что Канада и еще 7 стран закрыли границу для Африки из-за нового COVID-штамма

Читайте РБК-Украина в Google News
Всемирная торговая организация
NEWS
Госпереворот и Ахметов, вероятность войны и Путин: основные заявления Зеленского на марафоне
Госпереворот и Ахметов, вероятность войны и Путин: основные заявления Зеленского на марафоне
DAILY
Симптомы "на память". Что такое постковидный синдром и кому он грозит
Анастасия Рокитнаредактор ленты новостей Симптомы "на память". Что такое постковидный синдром и кому он грозит