Фото: ВТО отложила первую за четыре года встречу из-за нового COVID-штамма "омикрон" (Getty Images)

Всемирная торговая организация (ВТО) отменила свое первое министерское совещание за четыре года из-за ухудшения ситуации со здоровьем. На следующей неделе министры стран-членов ВТО должны были собраться на встречу, которая считается "проверкой актуальности ВТО".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Швейцария, где находится ВТО, запретила прямые рейсы из ЮАР и близлежащих регионов, а также ввела тестовые и карантинные требования для поездок из других стран, включая Бельгию, Гонконг и Израиль. Организация планировала личную встречу, но новые ограничения означали, что делегации крупных игроков, таких как Южная Африка и базирующаяся в Брюсселе Европейская комиссия были ограничены в основном виртуальным присутствием. Reuters заявляет, что таким образом ВТО стала "первой большой дипломатической жертвой нового варианта коронавируса".