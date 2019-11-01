ВТО одобрила Китаю ввести миллиардные пошлины на товары из США

Коллаж РБК-Украина

К нынешним разногласиям в сфере торговли решение ВТО отношения не имеет

Всемирная торговая организация (ВТО) приняла решение по спору Китая и США 2014 года и разрешила Пекину наложить ответные штрафные пошлины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Сообщается, что Китай имеет право наложить ответные штрафные пошлины на товары и услуги из США в размере почти 3,6 миллиарда долларов в год.

Отметим, что к нынешним разногласиям в сфере торговли решение ВТО отношения не имеет.

Добавим, что почти шесть лет назад Пекин пожаловался на методологию, с помощью которой США исследовали китайскую экспортную практику и пришли к выводу о продаже товаров на иностранном рынке по пониженным ценам для вытеснения конкурентов со стороны КНР.

Арбитраж ВТО признал правоту Китая и указал на нарушение Вашингтоном ряда правил организации.

Напомним, власти Китая достигли консенсуса по основным торговым вопросам с Соединенными Штатами Америки. Вице-премьер Государственного совета Китайской народной республики Лю Хэ и министр финансов США Стивен Мнучин, а также представитель Вашингтона на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер в пятницу, 1 ноября, провели телефонный разговор, в ходе которого "серьезно и конструктивно" обсуждались основные вопросы, которые необходимы для достижения торгового соглашения между двумя странами.

Ранее РБК-Украина сообщало, что, по словам Трампа, первая фаза будет включать в себя 60% от всего торгового соглашения между США и Китаем. Он заверил, что в ближайшее время стороны подпишут сделку, несмотря на отмену саммита АТЭС.