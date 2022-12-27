Сбежали с оружием из Луганской области. В Подмосковье задержали мобилизованных россиян

В Подмосковье задержали восьмерых мобилизованных россиян. Они сбежали с оружием из Луганской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Baza .

Как говорится в сообщении, мобилизованные в возрасте от 20 до 44 лет явились в отдел полиции с автоматами и пулеметами, заявив, что хотят сдать оружие.

Отмечается, что почти все приехавшие в отдел были мобилизованы в Калининградской области и после обучения направлены под временно оккупированный Луганск.

На место были вызваны следователи. Те отправили мобилизованных в одну из военных частей Подмосковья.