Сбежали с оружием из Луганской области. В Подмосковье задержали мобилизованных россиян
В Подмосковье задержали восьмерых мобилизованных россиян. Они сбежали с оружием из Луганской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Baza.
Как говорится в сообщении, мобилизованные в возрасте от 20 до 44 лет явились в отдел полиции с автоматами и пулеметами, заявив, что хотят сдать оружие.
Отмечается, что почти все приехавшие в отдел были мобилизованы в Калининградской области и после обучения направлены под временно оккупированный Луганск.
На место были вызваны следователи. Те отправили мобилизованных в одну из военных частей Подмосковья.
Напомним, ранее в СБУ сообщали, что российское командование скрывает причины гибели своих военнослужащих перед новой волной мобилизации, чтобы предотвратить бунты в армии.
Также мы ранее писали, что часть российских военных сдали свое оружие офицерам и сбежали пешком из Украины в Россию.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.