Втекли до РФ. Групі колишніх охоронців Януковича оголосили підозру в дезертирстві

Українські правоохоронці оголосили підозри колишнім охоронцям екс-президента Віктора Януковича. Вони втекли до РФ у 2014 році.

Втеча Януковича

21 лютого 2014 року Янукович разом зі своєю співмешканкою в супроводі охорони - військовослужбовців Управління держохорони України, вилетів на вертольоті зі своєї резиденції "Межигір'я" до Харкова. Наступного дня він прибув до Донецька, звідки зробив спробу незаконно вилетіти до Росії.

Після блокування вильоту працівниками Державної прикордонної служби Янукович і керівники його охорони вступили в злочинну змову з представниками силових відомств РФ для перетину державного кордону України.

Для цього було розроблено та узгоджено план із переправлення президента-втікача та осіб із його близького оточення, зокрема сина та співмешканки, а також охорони, спочатку на територію військового аеродрому РФ на території АР Крим.

Втеча охоронців колишнього президента

Надалі, перебуваючи на території військової частини Чорноморського флоту РФ у районі Севастополя, Янукович прийняв рішення остаточно залишити територію України. Для забезпечення себе професійною охороною надалі він вирішив схилити військовослужбовців УДО України, які виконували військовий обов'язок щодо забезпечення його особистої безпеки, до дезертирства та виїзду з ним до Російської Федерації.

"У результаті шістнадцять військовослужбовців УДО України виїхали морським судном, наданим Збройними силами РФ, у Російську Федерацію і до місця служби не повернулися. Більшість із них після від'їзду отримали громадянство країни-агресора", - йдеться в заяві.

З метою приховати вчинене дезертирство було видано наказ від 23 лютого 2014 року про звільнення 15 із цих співробітників УДО України з військової служби.

Що їм загрожує

За матеріалами ДБР керівництвом Управління держохорони України 2023 року призначено службову перевірку і встановлено, що працівники УДО виїхали до РФ 24 лютого 2014 року в статусі військовослужбовців. Ці матеріали використано як докази у справі дезертирства охоронців Януковича.

Найближчим часом вирішуватиметься питання про звернення до слідчого судді з клопотаннями про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Колишнім охоронцям повідомили про підозру у самовільному залишенні місця служби з метою ухилення від військової служби, вчиненого за попередньою змовою групою осіб. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

Кримінальне переслідування Януковича в Україні

У березні минулого року повідомлялося, що колишнього українського президента-втікача Віктора Януковича судитимуть за підбурювання до дезертирства та організацію незаконного переправлення через держкордон.

Уже в липні до суду було скеровано обвинувальний акт щодо президента-втікача Віктора Януковича через захоплення державної влади у 2010 році.

А у вересні справу щодо заволодіння мисливськими угіддями "Сухолуччя" в Київській області колишнім президентом України Віктором Януковичем та його спільниками направили до суду.