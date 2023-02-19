Втекли 200 "вагнерівців". Окупант поскаржився про масове дезертирство з фронту (перехоплення)
Росія зазнає значних втрат серед своїх військових. Частина з них самовільно залишає лінію фронту, а решту потрапляє під обстріли Збройних сил України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ГУР МО України.
За його словами, близько 200 чоловік втекли у напрямку Вугледару, всі вони були найманцми ПВК "Вагнера". При цьому частина з них - це колишні звсуджені, які пішли на фронт через обіцянки про амністію.
Росіянин розповів, що втікачі розділились у групи по 50 осіб і "відсиджуються" у лісах, тому що не хочуть воювати.
Окрім цього він заявив, що у Донецьку було ліквідовано 80 російських солдат, яких зібрали послухати виступ диктатора Путіна.
"Їх зібрали щоб президента послухали. У клубі зібрали. Зробили їм там телевізор. От їх і по скупченню, по телефонам вирахували", - сказав він.
Нагадаємо, що більшість російських військових хочуть покинути армію, однак бояться це зробити через мобілізацію, яка триває на території держави-агресора.
Росіянин поскаржився своєму другу на те, що їх позиції з танків обстрілюють інші окупанти.
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