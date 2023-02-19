Втекли 200 "вагнерівців". Окупант поскаржився про масове дезертирство з фронту (перехоплення)

Росія зазнає значних втрат серед своїх військових. Частина з них самовільно залишає лінію фронту, а решту потрапляє під обстріли Збройних сил України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ГУР МО України.

За його словами, близько 200 чоловік втекли у напрямку Вугледару, всі вони були найманцми ПВК "Вагнера". При цьому частина з них - це колишні звсуджені, які пішли на фронт через обіцянки про амністію.

Росіянин розповів, що втікачі розділились у групи по 50 осіб і "відсиджуються" у лісах, тому що не хочуть воювати.

Окрім цього він заявив, що у Донецьку було ліквідовано 80 російських солдат, яких зібрали послухати виступ диктатора Путіна.

"Їх зібрали щоб президента послухали. У клубі зібрали. Зробили їм там телевізор. От їх і по скупченню, по телефонам вирахували", - сказав він.