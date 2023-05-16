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Втеча бізнесу та людей з Росії призвела до зростання економіки Центральної Азії, - ЄБРР

Фото: ЄБРР дав прогноз для країн Центральної Азії (ebrd.com)
Автор: Олександр Білоус

Вторгнення президента Росії Володимира Путіна в Україну стимулює економіку Центральної Азії, оскільки люди та компанії з його країни біжать до цього регіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Центральна Азія, ймовірно, зросте на 5% цього і наступного року, навіть незважаючи на те, що економіка Росії скоротиться на 1,5% цього року, заявив Європейський банк реконструкції та розвитку.

Підприємства, які йдуть з Росії, переїжджають до Азії, оскільки санкції порушують торгові потоки та експорт. За словами головного економіста ЄБРР Беати Яворчик, близько 15,5 тисячі підприємств у Казахстані тепер мають російський капітал, що вдвічі більше, ніж рік тому, і в Киргизстані спостерігається аналогічне зростання.

"Ці країни мають вигоду з притоку капіталу, оскільки росіяни переводять свої заощадження за кордон, а російські компанії створюються там. Люди, які перетинають кордон, - це люди освічені, заможні, і країни Центральної Азії полегшують їм роботу там", - сказала Яворчик.

За прогнозами ЄБРР, цього року економіка Казахстану зросте на 3,9%, а в Киргизстані - на 7%.

Нагадаємо, за прогнозом банку, економічне зростання в регіонах операцій ЄБРР складе 2,2% у 2023 році і 3,4% у 2024 році, при цьому регіоном, що найшвидше росте, буде Центральна Азія (5,2%).

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