Вокруг ВТБ происходят обычные политические интриги, - аналитики

Фото: ВТБ (Виталий Носач, РБК-Украина)

Судьбу банка "ВТБ-Украина" будут определять внешние факторы, считают аналитики

Судьбу банка "ВТБ-Украина" будут определять не внутрибанковские (экономические и управленческие), а внешние (политические и геополитические) факторы. К такому мнению пришли опрошенные порталом finance.ua эксперты.

По мнению директора Украинского аналитического центра Александра Охрименко, вокруг ВТБ плетутся обычные политические интриги.

"Думаю, что решение ситуации с банком перенесут на после выборов, когда вся эта политическая дуристика поутихнет, а в Верховной раде станет меньше городских сумасшедших", – полагает эксперт.

Фактор политической ангажированности в действиях по дестабилизации работы финучреждения усматривает и Олег Устенко, исполнительный директор международного фонда Блейзера.

"Когда были тяжелые времена, когда в 2015-16 годах банковская система Украины сыпалась, первый, кто поддержал свои банки на территории Украины, были не украинские собственники, а, прежде всего, иностранцы. И когда мы в 2016 году получили 3,4 млрд долларов прямых иностранных инвестиций, то 2,5 млрд долларов были теми деньгами, которые иностранцы потратили на рекапитализацию своих банков в Украине. Все банки с иностранным капиталом, и российские, в том числе – это банки, которые работают в Украине и поддерживают украинскую банковскую систему. Они не могли опереться на украинский Нацбанк. Они не ожидали милости от природы и вынуждены были действовать самостоятельно. И ни у кого мысли даже не возникало, что это плохо", - говорит аналитик, обращаясь в том числе к "истории вопроса".

Эксперты также подвергают сомнение адекватность и правовую чистоту решения Киевского апелляционного суда, полагая, что действия судьи должны стать предметом расследования НАБУ.

"Решение Апелляционного суда Киева по ВТБ абсолютно безумное. Потому, что иск к Российской Федерации и иск к ВТБ определяют абсолютно разных ответчиков… Если из-за этого решения у Украины будут какие-то проблемы и банк рухнет, то это окажет огромную услугу России… Судьей, который вынес неправовое решение, должно заниматься Национальное антикоррупционное бюро Украины", – говорит инвестиционный аналитик Сергей Фурса.

По мнению экспертов, насколько бы эффективно сейчас ни работал менеджмент банка, дальнейшая судьба финучреждения и его клиентов будет решаться отнюдь не в стенах ВТБ, а в коридорах власти. "Даже великому иллюзионисту Гудини едва ли было бы под силу выбраться невредимым из черного ящика, находящегося под пристальным надзором судов, исполнителей и Коломойского", - говорится в публикации.

Как известно, 12 сентября 2018 года, Киевский апелляционный суд удовлетворил ходатайство группы компаний, связанных с экс-бенефициаром "Приватбанка", арестовав акции, имущество и активы "ВТБ-Украина". Юристы банка в настоящее время прилагают усилия для восстановления нормальной жизнедеятельности банка. В частности, им удалось добиться отмены постановления частного исполнителя на осуществление ликвидации либо реорганизации финучреждения (19 ноября Киевский апелляционный суд вынес соответствующее постановление). Вместе с тем, вопрос правомерности ареста акций, имущества и активов ВТБ еще рассматривается.

До недавнего времени банк "ВТБ-Украина" являлся стабильно работающей структурой, занимая 16 позицию по активам в украинской банковской системе и благополучно выполняя требования Национального банка Украины. Менеджмент следовал генеральной линии сворачивания деятельности в соответствии с рекомендациями НБУ и поддерживал ликвидность путем продажи активов.

Однако после удовлетворения судьями иска "приватовцев", "ВТБ-Украина" потерял эту возможность. Положение усугубило отсутствие доступа к финансированию со стороны материнской структуры в связи решением СНБО о применении санкций. В результате, возможность продажи активов на сегодня потеряна. Так, на сайте АМКУ в сентябре 2018 опубликовано разрешение 446-р на продажу объекта недвижимости ВТБ банка, крупного бизнес-центра по ул. Лепсе, но сделка из-за запрета не состоялась.