Навколо ВТБ відбуваються звичайні політичні інтриги, - аналітики

Фото: ВТБ (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долю банку "ВТБ-Україна" будуть визначати зовнішні фактори, вважають аналітики

Долю банку "ВТБ-Україна" будуть визначати не внутрішньобанківські (економічні та управлінські), а зовнішні (політичні і геополітичні) фактори. До такого висновку прийшли опитані порталом finance.ua експерти.

На думку директора Українського аналітичного центру Олександра Охріменка, навколо ВТБ плетуться звичайні політичні інтриги.

"Думаю, що рішення ситуації з банком перенесуть на після виборів, коли вся ця політична дурастіка стихне, а у Верховній раді стане менше міських божевільних", – вважає експерт.

Фактор політичної заангажованості в діях по дестабілізації роботи фінустанови вбачає і Олег Устенко, виконавчий директор міжнародного фонду Блейзера.

"Коли були важкі часи, коли в 2015-16 роках банківська система України сипалася, перший, хто підтримав свої банки на території України, були не українські власники, а, насамперед, іноземці. І коли ми в 2016 році отримали 3,4 млрд доларів прямих іноземних інвестицій, то 2,5 млрд доларів були тими грошима, які іноземці витратили на рекапіталізацію своїх банків в Україні. Всі банки з іноземним капіталом, і російські, в тому числі – це банки, які працюють в Україні і підтримують українську банківську систему. Вони не могли спертися на український Нацбанк. Вони не чекали милості від природи і змушені були діяти самостійно. І ні у кого навіть думки не виникало, що це погано", - говорить аналітик, звертаючись в тому числі до "історії питання".

Експерти також піддають сумніву адекватність і правову чистоту рішення Київського апеляційного суду, вважаючи, що дії судді повинні стати предметом розслідування НАБУ.

"Рішення Апеляційного суду Києва за ВТБ абсолютно безумна. Тому, що позов до Російської Федерації та позов до ВТБ визначають абсолютно різних відповідачів... Якщо через це рішення в України будуть якісь проблеми і банк звалиться, то це надасть величезну послугу Росії... Суддею, який виніс неправове рішення, має займатися Національне антикорупційне бюро України", – говорить інвестиційний аналітик Сергій Фурса.

На думку експертів, наскільки б ефективно зараз не працював менеджмент банку, подальша доля фінустанови і його клієнтів буде вирішуватися аж ніяк не в стінах ВТБ, а в коридорах влади. "Навіть великому ілюзіоністу Гудіні навряд чи було б під силу вибратися неушкодженим з чорного ящика, що перебуває під пильним наглядом судів, виконавців і Коломойського", - йдеться в публікації.

Як відомо, 12 вересня 2018 року, Київський апеляційний суд задовольнив клопотання групи компаній, пов'язаних з екс-бенефіціаром "Приватбанку", заарештувавши акції, майно і активи "ВТБ-Україна". Юристи банку в даний час докладають зусиль для відновлення нормальної життєдіяльності банку. Зокрема, їм вдалося добитися скасування постанови приватного виконавця на здійснення ліквідації або реорганізації фінустанови (19 листопада Київський апеляційний суд виніс відповідну постанову). Разом з тим, питання правомірності арешту акцій, майна і активів ВТБ ще розглядається.

До недавнього часу банк "ВТБ-Україна" був стабільно працюючої структурою, займаючи 16 позицію за активами в українській банківській системі і благополучно виконуючи вимоги Національного банку України. Менеджмент слідував генеральної лінії згортання діяльності у відповідності з рекомендаціями НБУ і підтримував ліквідність шляхом продажу активів.

Однак після задоволення суддями позову "приватівців", "ВТБ-Україна" втратив цю можливість. Положення посилило відсутність доступу до фінансування з боку материнської структури у зв'язку рішенням РНБО про застосування санкцій. В результаті, можливість продажу активів на сьогодні втрачено. Так, на сайті АМКУ у вересні 2018 опубліковано дозвіл 446-р на продаж об'єкту нерухомості ВТБ банку, великого бізнес-центру по вул. Лепсе, але угода через заборону не відбулася.