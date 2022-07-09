Почти всю Украину накроют грозовые дожди: прогноз погоды на сегодня

В Украине сегодня, 9 июля почти по всей территории ожидаются грозовые дожди. Непогоды обойдет лишь восточную часть, там днем жара ударит до +34.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
По информации синоптиков, сегодня в Украине, кроме восточных и юго-восточных областей, местами небольшие дожди. При этом на севере Левобережья умеренные кратковременные дожди. Почти по всей стране грозы.
Ветер северный, северо-западный, в восточной части юго-восточный, скоростью 5-10 м/с.
Температура воздуха составит:
Сегодня в столице переменная облачность. Местами небольшой кратковременный дождь и гроза. Ветер северный, 5-10 м/с. Ночью температура воздуха будет в пределах +16 +18, днем поднимется до +24 +26.
Напомним, также синоптики рассказывали, когда жара отступит от восточных регионов.
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