UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Почти всю Украину накроют грозовые дожди: прогноз погоды на сегодня

Фото: погода в Украине 9 июля будет с дождями и грозами (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине сегодня, 9 июля почти по всей территории ожидаются грозовые дожди. Непогоды обойдет лишь восточную часть, там днем жара ударит до +34.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По информации синоптиков, сегодня в Украине, кроме восточных и юго-восточных областей, местами небольшие дожди. При этом на севере Левобережья умеренные кратковременные дожди. Почти по всей стране грозы.

Ветер северный, северо-западный, в восточной части юго-восточный, скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха составит:

  • в северных областях ночью +13 +17, днем +23 +29 градусов;
  • на западе ночью +10 +14 градусов, а днем +20 +26;
  • в восточных областях ночью +16 +19, днем +31 +34 градуса;
  • на юге страны ночью +17 +19 градусов, а днем +28 +33;
  • в центральных областях ночью +13 +18, днем +25 +31 градус.

Погода в Киеве

Сегодня в столице переменная облачность. Местами небольшой кратковременный дождь и гроза. Ветер северный, 5-10 м/с. Ночью температура воздуха будет в пределах +16 +18, днем поднимется до +24 +26.

Напомним, также синоптики рассказывали, когда жара отступит от восточных регионов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГидрометцентрПогода в Украине