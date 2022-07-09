Майже всю Україну накриють грозові дощі: прогноз погоди на сьогодні

В Україні сьогодні, 9 липня майже по всій території очікуються грозові дощі. Негоди омине лиш східну частину, там вдень спека вдарить до +34.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
За інформацією синоптиків, сьогодні в Україні, крім східних та південно-східних областей, місцями невеликі дощі. При цьому на півночі Лівобережжя помірні короткочасні дощі. Майже по всій країні грози.
Вітер північний, північно-західний, у східній частині південно-східний, швидкістю 5-10 м/с.
Температура повітря складатиме:
Сьогодні в столиці мінлива хмарність. Місцями невеликий короткочасний дощ та гроза. Вітер північний, 5-10 м/с. Вночі температура повітря буде в межах +16 +18, вдень підніметься до +24 +26.
Нагадаємо, також синоптики розповідали, коли спека відступить від східних регіонів.
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