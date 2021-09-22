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Почти всю Украину накроют дожди, ночью местами похолодает до +3: прогноз на среду

Автор: Инна Собора

В Украине сегодня сохранится холодная погода, ночью будут заморозки +3 градуса. Почти во всех областях прогнозируют дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

Погода в Украине

Дожди в течение дня не будут идти только в четырех областях: Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской.

При этом синоптики ожидают снижения температуры:

  • в западных областях: +9-11 градусов днем и +4-6 ночью (в Волынской, Ровенской и Ивано-Франковской областях ночью температура будет опускаться до +3 градусов)
  • в восточных областях: +12-14 градусов днем и +6-8 ночью
  • в северных областях: +7-9 градусов днем и +3-5 ночью
  • в центральных областях: +8-10 градусов днем и +4-6 ночью
  • в южных областях: +12-14 градусов днем и +6-8 ночью.

Погода в Киеве

В столице сегодня в течение дня ожидается небольшой дождь, погода будет пасмурной.

Днем прогнозируют +7-9 градусов. Ночью температура опустится до +4-6 градусов.

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Погода в Украине