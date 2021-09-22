Майже всю Україну накриють дощі, вночі місцями похолодає до +3: прогноз на середу

В Україні сьогодні утримається холодна погода, місціями вночі будуть заморозки +3 градуси. Майже в усіх областях прогнозують дощі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".
Дощі протягом дня не йтимуть лише в чотирьох областях: Одеській, Миколаївській, Херсонській та Запорізькій.
При цьому синоптики очікують зниження температури:
У столиці сьогодні протягом дня очікується невеликий дощ, погода буде пасмурною.
Вдень прогнозують +7-9 градусів. Вночі температура опуститься до +4-6 градусів.