Почти всю Украину накроют дожди, ночью местами похолодает до +3: прогноз на среду

В Украине сегодня сохранится холодная погода, ночью будут заморозки +3 градуса. Почти во всех областях прогнозируют дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр" .

Погода в Украине

Дожди в течение дня не будут идти только в четырех областях: Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской.

При этом синоптики ожидают снижения температуры:

в западных областях: +9-11 градусов днем и +4-6 ночью (в Волынской, Ровенской и Ивано-Франковской областях ночью температура будет опускаться до +3 градусов)

градусов) в восточных областях: +12-14 градусов днем и +6-8 ночью

в северных областях: +7-9 градусов днем и +3 -5 ночью

-5 ночью в центральных областях: +8-10 градусов днем и +4-6 ночью

в южных областях: +12-14 градусов днем и +6-8 ночью.

Погода в Киеве

В столице сегодня в течение дня ожидается небольшой дождь, погода будет пасмурной.

Днем прогнозируют +7-9 градусов. Ночью температура опустится до +4-6 градусов.