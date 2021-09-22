Почти всю Украину накроют дожди, ночью местами похолодает до +3: прогноз на среду
Фото: сегодня в Украине будет холодно (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Украине сегодня сохранится холодная погода, ночью будут заморозки +3 градуса. Почти во всех областях прогнозируют дожди.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".
Погода в Украине
Дожди в течение дня не будут идти только в четырех областях: Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской.
При этом синоптики ожидают снижения температуры:
- в западных областях: +9-11 градусов днем и +4-6 ночью (в Волынской, Ровенской и Ивано-Франковской областях ночью температура будет опускаться до +3 градусов)
- в восточных областях: +12-14 градусов днем и +6-8 ночью
- в северных областях: +7-9 градусов днем и +3-5 ночью
- в центральных областях: +8-10 градусов днем и +4-6 ночью
- в южных областях: +12-14 градусов днем и +6-8 ночью.
Погода в Киеве
В столице сегодня в течение дня ожидается небольшой дождь, погода будет пасмурной.
Днем прогнозируют +7-9 градусов. Ночью температура опустится до +4-6 градусов.