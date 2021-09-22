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Майже всю Україну накриють дощі, вночі місцями похолодає до +3: прогноз на середу

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Середа 22 вересня 2021 08:00
Майже всю Україну накриють дощі, вночі місцями похолодає до +3: прогноз на середу Фото: сьогодні в Україні буде холодно (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

В Україні сьогодні утримається холодна погода, місціями вночі будуть заморозки +3 градуси. Майже в усіх областях прогнозують дощі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

Погода в Україні

Дощі протягом дня не йтимуть лише в чотирьох областях: Одеській, Миколаївській, Херсонській та Запорізькій.

При цьому синоптики очікують зниження температури:

  • у західних областях: +9-11 градусів вдень та +4-6 вночі (у Волинській, Рівненській та Івано-Франківській областях вночі температура опускатиметься до +3 градусів)
  • у східних областях: +12-14 градусів вдень та +6-8 вночі
  • у північних областях: +7-9 градусів вдень та +3-5 вночі
  • у центральних областях: +8-10 градусів вдень та +4-6 вночі
  • у південних областях: +12-14 градусів вдень та +6-8 вночі.

Майже всю Україну накриють дощі, вночі місцями похолодає до +3: прогноз на середу

Погода в Києві

У столиці сьогодні протягом дня очікується невеликий дощ, погода буде пасмурною.

Вдень прогнозують +7-9 градусів. Вночі температура опуститься до +4-6 градусів.

Майже всю Україну накриють дощі, вночі місцями похолодає до +3: прогноз на середу

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Погода в Україні
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Майже всю Україну накриють дощі, вночі місцями похолодає до +3: прогноз на середу
Майже всю Україну накриють дощі, вночі місцями похолодає до +3: прогноз на середу
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