Майже всю Україну накриють дощі, вночі місцями похолодає до +3: прогноз на середу
Фото: сьогодні в Україні буде холодно (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Україні сьогодні утримається холодна погода, місціями вночі будуть заморозки +3 градуси. Майже в усіх областях прогнозують дощі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".
Погода в Україні
Дощі протягом дня не йтимуть лише в чотирьох областях: Одеській, Миколаївській, Херсонській та Запорізькій.
При цьому синоптики очікують зниження температури:
- у західних областях: +9-11 градусів вдень та +4-6 вночі (у Волинській, Рівненській та Івано-Франківській областях вночі температура опускатиметься до +3 градусів)
- у східних областях: +12-14 градусів вдень та +6-8 вночі
- у північних областях: +7-9 градусів вдень та +3-5 вночі
- у центральних областях: +8-10 градусів вдень та +4-6 вночі
- у південних областях: +12-14 градусів вдень та +6-8 вночі.
Погода в Києві
У столиці сьогодні протягом дня очікується невеликий дощ, погода буде пасмурною.
Вдень прогнозують +7-9 градусів. Вночі температура опуститься до +4-6 градусів.