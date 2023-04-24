"Всю колону спалили": окупант про значні втрати РФ під Вугледаром (перехоплення)

"Ми тут сидимо, під носом у ЗСУ. У нас нічка була - жах", - сказав росіянин.

За його словами, позиції окупантів обстрілювали з БТР та артилерії. Його знайома у відповідь заявила, що скоріш за все це підійшло "підкріплення із НАТО".

"Звичайно, а ти чула, що у Вугледарі нашу колону розбили? Цілу колону спалили, цілі танки підбили, там стільки наших загинуло. Як в Афганістані чи Чечні", - поскаржився росіянин.

Військовий РФ додав, що особового складу стає дедалі менше, а його підрозділ кожен день зазнає втрат. Також він заявив, що жодні тепловізори до нього не надійшли, їх просто забрали.