RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Всю колонну сожгли": оккупант о значительных потерях РФ под Угледаром (перехват)

Фото: Оккупант (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Оккупант позвонил своей знакомой и пожаловался, что армия РФ несет значительные потери под Угледаром в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ГУР МО Украины.

"Мы здесь сидим, под носом в ВСУ. У нас ночь была - ужас", - сказал россиянин.

По его словам, позиции окупантов обстреливали из БТР и артиллерии. Его знакомая в ответ заявила, что, скорее всего, это подошло "подкрепление из НАТО".

"Конечно, а ты слышала, что в Угледаре нашу колонну разбили? Целую колонну сожгли, целые танки подбили, там столько наших погибло. Как в Афганистане или Чечне", - посетовал россиянин.

Военный РФ добавил, что личного состава становится все меньше, а его подразделение каждый день несет потери. Также он заявил, что никакие тепловизоры в него не поступили, их просто забрали.

Напомним, что российские военные жалуются на беспорядки в подразделениях и готовы самовольно покинуть часть.

Кроме того, военное командование РФ отказывается признавать мертвыми своих солдат, ликвидированных на войне. Поэтому родственникам не предоставляют обещанные выплаты.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияДонецкая областьВугледарВойна в Украине