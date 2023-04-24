"Всю колонну сожгли": оккупант о значительных потерях РФ под Угледаром (перехват)

Оккупант позвонил своей знакомой и пожаловался, что армия РФ несет значительные потери под Угледаром в Донецкой области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ГУР МО Украины.
"Мы здесь сидим, под носом в ВСУ. У нас ночь была - ужас", - сказал россиянин.
По его словам, позиции окупантов обстреливали из БТР и артиллерии. Его знакомая в ответ заявила, что, скорее всего, это подошло "подкрепление из НАТО".
"Конечно, а ты слышала, что в Угледаре нашу колонну разбили? Целую колонну сожгли, целые танки подбили, там столько наших погибло. Как в Афганистане или Чечне", - посетовал россиянин.
Военный РФ добавил, что личного состава становится все меньше, а его подразделение каждый день несет потери. Также он заявил, что никакие тепловизоры в него не поступили, их просто забрали.
Напомним, что российские военные жалуются на беспорядки в подразделениях и готовы самовольно покинуть часть.
Кроме того, военное командование РФ отказывается признавать мертвыми своих солдат, ликвидированных на войне. Поэтому родственникам не предоставляют обещанные выплаты.
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