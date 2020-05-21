Всю инфраструктуру Украины теперь можно проверить через онлайн-карту, - Голик

Все школы, детские садики, больницы, клубы, дороги, библиотеки, кинотеатры, ДЮСШ, стадионы, спортивные центры, суды, ЦНАПы и т.д. нанесены на специальной онлайн-карте инфраструктуры Украины, которая была создана еще осенью прошлого года.

Об этом сообщил Юрий Голик на своей странице в Facebook.

По его словам, открыв онлайн-карту, каждый из пользователей может выбрать интересующую его сеть инфраструктуры или все их сразу и приблизить интересующий район, город, село или ОТГ, увидеть его описание.

"Почему это важно? Потому что государство тратит десятки миллиардов гривен на содержание инфраструктуры, так называемых мереж, каждый год. Тратит и тратит, но никто никогда ранее не пытался ответить на вопрос почему тратится именно столько? Почему именно столько инфраструктуры? Возможно, где-то нужна школа, а ее нет, а где-то в школе учится 50 человек, при ее мощности в 500 учащихся. Повсеместно переполнены детские садики. А в ЦНАП жителю вот этого населенного пункта нужно ехать два часа. А вот из этой точки до ближайшей больницы не 20 минут везти больного на скорой, а полтора часа", - сообщил Голик.

На карту также нанесены границы существовавших по состоянию на осень ОТГ.

Голик также отметил, что в программе действий предыдущего Кабмина были четкие KPI по каждой сети. Например, семейный доктор или фельдшер - не далее чем в 7 км; время прибытия экипажа полиции в городе 10 минут, в сельской местности 20 минут.

"Для того, чтобы эти KPI были достигнуты, на карту были нанесены все мережи и проведен анализ по каждой из них. Где KPI выполняются, где нет. Где каких объектов инфраструктуры достаточно, где нет", - отметил Голик.

Голик убежден, за создание такой карты надо благодарить каждое министерстве, все органы местного самоуправления и программу ULEAD, которые в кратчайшие сроки инвентаризовали и собрали в одном месте все, "что ранее все боялись даже просто посчитать".

Напомним, ранее сообщалось, что за реализацией национальной программы "Большая стройка", инициированной президентом Украины Владимиром Зеленским, теперь можно следить благодаря интерактивной карте проектов.