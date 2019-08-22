Всё, что нужно знать, покупая диван

Современный диван способен выполнять сразу несколько функций – быть местом отдыха, сна, принятия гостей. Это по-настоящему универсальная мебель, способная выполнять поставленные задачи с максимальной эффективностью. Впрочем, во многом это определяется видом дивана и механизмом его раскладывания.

Перед тем, как покупать новый диван, необходимо чётко определиться, для каких целей он требуется – и основную задачу он должен решать со стопроцентной эффективностью, быть «узко специализированным», а не подходить под все случаи жизни.

Как правильно выбирать диван

Удобная цена, подходящий цвет и материал обивки – далеко не самое главное. На первом месте всегда должно быть удобство использования. Даже самый красивые с виду

диваны, купленные в магазине meblium.com.ua могут быть жёсткими и не удобными для сидения, а потому, присмотрев модель, сядьте, а если это диван для спанья, то попросите

консультанта разложить его и лягте, перевернитесь с одного бока на другой. В таком важном деле не стоит лениться, ведь после покупки вы же не будете просто любоваться своими

диваном?

Не менее важный параметр – это механизм трансформации. В некоторых случаях он не нужен вовсе (например, если вы покупаете диван в гостиную, для приёма гостей), в других –

крайне необходим (когда он будет использоваться для сна).

Механизмов трансформации дивана может быть несколько:

книжка – спинка откидывается назад, тем самым, превращая диван в горизонтальную плоскость;

– спинка откидывается назад, тем самым, превращая диван в горизонтальную плоскость; раскладушка – металлические ножки и каркас находятся под сидением, может быть оборудован поролоновым или пружинным матрацем;

– металлические ножки и каркас находятся под сидением, может быть оборудован поролоновым или пружинным матрацем; выкатной – нижняя часть дивана выкатывается из-под сидения;

– нижняя часть дивана выкатывается из-под сидения; дельфин – спальная часть располагается в выездном ящике (часто применяется для угловых диванов).

Во многом выбор механизма трансформации зависит от интерьера, свободного пространства, а также наличия необходимого количества спальных мест – одно или два. Третий параметр выбора дивана – это каркас. Вернее, его прочность. Он может быть деревянным, из ДСП или металла. В первую очередь здесь необходимо обратить внимание на толщину материала (детали из слишком тонкого металла могут погнуться (металл) или треснуть (дерево и ДСП)).

Обязательно обратите внимание на наполнение дивана, но помните, что пружины не всегда лучше поролона, равно как и поролон не всегда лучше пружинного блока. Большего

контроля здесь заслуживает производитель наполнителя, а потому не забудьте поинтересоваться об этом у консультанта. Ну и, наконец, обивка. Вид обивочного материала должен определяться функционалом дивана. Так, если это гостевой диван, который будет использоваться всего несколько раз в месяц, можно выбрать модную и мягкую ткань, а вот в случае, если это спальный раскладной диван на каждый день, лучше выбрать ткань посерьёзнее – более плотную и крепкую. И желательно не светлых тонов.

В цветовых решениях никогда не идите на компромисс – если вам нравится бордовый, а в салоне или на сайте представлен диван синего цвета, это не значит, что он вам не подходит. Современные производители дают возможность выбрать из десятков различных цветов и их оттенков. Равно как и типа ткани.

Выбирайте диван правильно – и комфорт гарантирован!