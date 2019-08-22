Все, що потрібно знати, купуючи диван

Сучасний диван здатний виконувати відразу кілька функцій - бути місцем відпочинку, сну, прийняття гостей. Це по-справжньому універсальна меблі, здатна

виконувати поставлені завдання з максимальною ефективністю. Втім, багато в чому це визначається видом дивана і механізмом його розкладання.

Перед тим, як купувати новий диван, необхідно чітко визначитися, для яких цілей він потрібний - і основне завдання він повинен вирішувати зі стовідсотковою

ефективністю, бути «вузько спеціалізованим», а не підходити під всі випадки життя.

Як правильно вибирати диван

Зручна ціна, відповідний колір і матеріал оббивки - далеко не найголовніше. на першому місці завжди має бути зручність використання. Навіть самий красиві на вигляд

дивани, куплені в магазині meblium.com.ua можуть бути жорсткими і не зручними для сидіння, а тому, доглянувши модель, сядьте, а якщо це диван для спання, то попросіть

консультанта розкласти його і ляжте, перекиньтеся з одного боку на інший. У такій важливій справі не варто лінуватися, адже після покупки ви ж не будете просто милуватися своїми

диваном?

Не менш важливий параметр - це механізм трансформації. У деяких випадках він не потрібен зовсім (наприклад, якщо ви купуєте диван у вітальню, для прийому гостей), в інших -

вкрай необхідний (коли він буде використовуватися для сну).

Механізмів трансформації дивана може бути кілька:

книжка - спинка відкидається назад, тим самим, перетворюючи диван в горизонтальну площину;

- спинка відкидається назад, тим самим, перетворюючи диван в горизонтальну площину; розкладачка - металеві ніжки і каркас знаходяться під сидінням, може бути обладнаний поролоновим або пружинним матрацом;

- металеві ніжки і каркас знаходяться під сидінням, може бути обладнаний поролоновим або пружинним матрацом; викочування - нижня частина дивана викочується з-під сидіння;

- нижня частина дивана викочується з-під сидіння; дельфін - спальна частина розташовується в виїзному ящику (часто застосовується для кутових диванів).

Багато в чому вибір механізму трансформації залежить від інтер'єру, вільного простору, а також наявності необхідної кількості спальних місць - одне або два. Третій параметр вибору дивана - це каркас. Вірніше, його міцність. Він може бути дерев'яним, з ДСП або металу. В першу чергу тут необхідно звернути увагу

на товщину матеріалу (деталі з дуже тонкого металу можуть погнутися (метал) або тріснути (дерево і ДСП)).

Обов'язково зверніть увагу на наповнення дивана, але пам'ятайте, що пружини не завжди краще поролону, так само як і поролон не завжди краще пружинного блоку. більшого

контролю тут заслуговує виробник наповнювача, а тому не забудьте поцікавитися про це у консультанта. Ну і, нарешті, оббивка. Вид оббивного матеріалу повинен визначатися функціоналом

дивана. Так, якщо це гостьовий диван, який буде використовуватися лише кілька разів в місяць, можна вибрати модну і м'яку тканину, а от у випадку, якщо це спальний розкладний

диван на кожен день, краще вибрати тканину серйозніше - більш щільну і міцну. І бажано не світлих тонів.

У колірних рішеннях ніколи не йдіть на компроміс - якщо вам подобається бордовий, а в салоні або на сайті представлений диван синього кольору, це не означає, що він вам не

підходить. Сучасні виробники дають можливість вибрати з десятків різних

кольорів і їх відтінків. Так само як і типу тканини.

Вибирайте диван правильно - і комфорт гарантований!