Как вся УПЛ. Стало известно, сколько зрителей собрали домашние матчи "Металлиста" в сезоне 2021/2022

На каждый матч "Металлиста" в Харькове приходит в среднем в 8,3 раза больше людей, чем на игры клубов украинской Премьер-лиги.

В целом на 102 матчах УПЛ в этом сезоне побывало 419 791 болельщик. На 12 домашних матчах "Металлиста", которые состоялись после объявления Александром Ярославским о возрождении клуба, практически столько же - 408 328!

То есть средняя посещаемость домашних матчей "Металлиста" в Первой Лиге - 34 027 болельщиков, тогда как для УПЛ эта цифра - 4 115 человек. Причем почти каждая игра желто-синих собирает больше людей на трибунах, чем весь тур УПЛ, состоящий из восьми поединков.

"В очередной раз выражаем огромную благодарность харьковским болельщикам — самым лучшим в мире! "Металлист" - это Харьков, Харьков - это "Металлист"! Только Харьков - только победа!" - говорится в сообщении н сайте ФК.