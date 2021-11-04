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Как вся УПЛ. Стало известно, сколько зрителей собрали домашние матчи "Металлиста" в сезоне 2021/2022

Автор: Наталия Гурковская

Футбольный клуб "Металлист", хотя и играет пока в Первой лиге, продолжает уверенно лидировать по популярности у болельщиков, опережая абсолютно все украинские клубы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ФК "Металлист".

На каждый матч "Металлиста" в Харькове приходит в среднем в 8,3 раза больше людей, чем на игры клубов украинской Премьер-лиги.

В целом на 102 матчах УПЛ в этом сезоне побывало 419 791 болельщик. На 12 домашних матчах "Металлиста", которые состоялись после объявления Александром Ярославским о возрождении клуба, практически столько же - 408 328!

То есть средняя посещаемость домашних матчей "Металлиста" в Первой Лиге - 34 027 болельщиков, тогда как для УПЛ эта цифра - 4 115 человек. Причем почти каждая игра желто-синих собирает больше людей на трибунах, чем весь тур УПЛ, состоящий из восьми поединков.

"В очередной раз выражаем огромную благодарность харьковским болельщикам — самым лучшим в мире! "Металлист" - это Харьков, Харьков - это "Металлист"! Только Харьков - только победа!" - говорится в сообщении н сайте ФК.

Как сообщалось, с момента заявления Александра Ярославского о возрождении футбольного клуба "Металлист" 9 домашних матчей "желто-синих" посетили 316 620 болельщиков.

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Металлист