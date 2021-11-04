Як уся УПЛ. Стало відомо, скільки глядачів зібрали домашні матчі "Металіста" у сезоні 2021/2022.

На кожен матч "Металіста" в Харкові приходить у середньому у 8,3 рази більше людей, ніж на ігри клубів української Прем'єр-ліги.

Загалом на 102 матчах УПЛ цього сезону побувало 419 791 уболівальник. На 12 домашніх матчах "Металіста", які відбулися після оголошення Олександром Ярославським про відродження клубу, практично стільки ж - 408 328!

Тобто середня відвідуваність домашніх матчів "Металіста" у Першій Лізі - 34 027 уболівальників, тоді як для УПЛ ця цифра - 4 115 осіб. Причому майже кожна гра жовто-синіх збирає більше людей на трибунах, аніж весь тур УПЛ, що складається із восьми поєдинків.

"В черговий раз висловлюємо величезну подяку харківським уболівальникам - найкращим у світі! "Металіст" - це Харків, Харків - це "Металіст"! Тільки Харків - тільки перемога!" - йдеться у повідомленні на сайті ФК.