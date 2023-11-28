Вся Україна - ракетна небезпека. Оголошено масштабну тривогу через зліт МіГ

Станом на 13:47 мапа повітряних тривог виглядає так:

Причина тривоги

За даними Повітряних сил ЗСУ, причиною тривоги є зліт російського винищувача МіГ-31К.

"Вся Україна - ракетна небезпека!" - попередили військові.

Зауважимо, що МіГ-31К є потенційним носієм аеробалістичної Х-47м2 "Кинжал", яка становить загрозу для всіх регіонів країни. Разом з тим такі ракети важко перехопити нашим силам ППО.

Ракетна небезпека

Додамо, також у Силах оборони півдня попередили про високу загрозу ракетних ударів по Україні. Оскільки ворогом з Новоросійська на бойове чергування у акваторію Чорного моря виведено три ракетоносії. Сумарний залп може складати до 16 ракет типу "Калібр".

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