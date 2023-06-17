Вся правда про повістки. Кого призивають у першу чергу і за що загрожує тюремний термін

Поки в Україні триває мобілізація, військовозобов'язані чоловіки можуть отримувати повістки. Далеко не для всіх це означає призов на фронт, але неявка до військомату загрожує відповідальністю.
Докладніше про повістки, а також що може бути у разі порушення правил військового обліку – у матеріалі РБК-Україна нижче.
В умовах воєнного стану в Україні Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП – колишні військкомати) проводять постійну роботу з військовозобов'язаними.
Заходи ТЦК та СП включають не лише призов громадян до лав Сил оборони згідно з мобілізаційними планами, а й постановку на облік, звірку даних про місце проживання, роботу, стан здоров'я, сімейний стан та ін.
Військовозобов'язаних можуть викликати до ТЦК та СП для будь-якого з перерахованих вище заходів. Тому повістки бувають кількох видів:
Призов на службу в Україні відбувається за мобілізаційними планами, які на час воєнного стану розголошувати заборонено.
Водночас у військовому командуванні неодноразово заявляли, що насамперед мобілізують осіб із досвідом строкової служби, служби в АТО, ООС та найбільш затребуваних військово-облікових спеціальностей.
Також можуть призвати і військовозобов'язаних чоловіків, які раніше не брали участі у військових діях. Але перед відправкою на фронт вони обов'язково проходять навчання терміном від 1 до 3 місяців.
Таким чином, осіб із бойовим досвідом можуть відправляти одразу до військових частин, а тих, хто раніше не був пов'язаний із військовою службою, – до навчальних центрів для підготовки.
Під час воєнного стану війсковозобов'язаними в Україні є чоловіки від 18 до 60 років, які є придатними до служби за станом здоров’я.
Загальний перелік категорій громадян, які підлягають мобілізації, виглядає так:
При цьому чоловіки призовного віку від 18 до 27 років та жінки, які раніше не проходили строкову службу (службу за контрактом), можуть мобілізуватися добровільно, підписавши контракт із підрозділами Сил оборони України. Також добровільно можуть піти служити особи з інвалідністю та громадяни з відстрочкою за сімейними обставинами.
Законом України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" чітко визначено, кого не можуть призвати до армії під час воєнного стану.
Це заброньовані підприємствами особи, громадяни з інвалідністю, батьки понад 3 неповнолітніх дітей, дітей з інвалідністю, батьки "одинаки", студенти, науково-педагогічні працівники. Детальний список категорій, що не підлягають мобілізації, – в матеріалі РБК-Україна.
Неявка до військкомату за повісткою карається адміністративною відповідальністю у вигляді штрафу від 3400 до 5100 грн (в умовах воєнного стану).
Відповідну постанову виписує представник ТЦК та СП. Щоб винести постанову, має бути присутня особа, щодо якої розглядається справа.
Юрисконсульт компанії Nota Group Антон Марініч раніше розповів РБК-Україна про процедуру притягнення до відповідальності за ухилення від виклику до військкомату. Так, у разі неявки особи ТЦК надсилає повідомлення до Нацполіції про те, щоб цю людину затримати. Поліція, вже маючи це повідомлення, затримує особу та доставляє до ТЦК саме з метою розгляду справи про накладення штрафу.
Адміністративне затримання (терміном не більше ніж на 3 години) та доставка призовників, військовозобов'язаних та резервістів, які вчинили адміністративні правопорушення, передбачено статтями 210, 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Стосовно "ухилянтів" від служби може бути застосовано кримінальне покарання. У разі отримання повістки для проходження ВЛК або мобілізаційного розпорядження та подальшої неявки до ТЦК та СП дії особи можуть бути кваліфіковані як:
До того ж у всіх військовозобов'язаних громадян України обов'язково має бути документ, який ідентифікує статус готовності до виконання військового обов'язку. Це військовий квиток, тимчасове посвідчення військовозобов'язаного чи приписне свідоцтво.
Відсутність військового квитка загрожує військовозобов'язаному штрафом від 510 грн до 850 грн, а за повторне порушення або в особливий період – від 850 грн до 1 700 грн.
Законом не визначено, де заборонено вручення повісток, тому фактично їх можуть вручати скрізь – у громадських місцях, магазинах, на вулиці, за місцем проживання та роботи, на вокзалах та блок-постах.
Право виписувати повістки надається уповноваженим співробітникам ТЦК та соціальної підтримки. Побічно такі ж повноваження є у працівників місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.
Згідно з постановою Кабміну від 7 квітня 2023 року, представник ТЦК та СП може виписати повістку незалежно від місця перебування особи на військовому обліку та незалежно від місця реєстрації. Наприклад, якщо людина проживає у Києві, але зареєстрована у Харкові, їй можуть вручити повістку в Києві.
Є кілька випадків, коли від повістки можна відмовитися – невірні дані одержувача або частково заповнений бланк, а також відсутність повноважень у осіб, які намагаються вручити документ (такого права не мають співробітники поліції, митники, військовослужбовці на блокпостах).
У такому разі має бути складений відповідний акт із зазначенням причини відмови від повістки. Цей процес має відбуватися у присутності двох свідків.
Нагадаємо, воєнний стан і загальна мобілізація в Україні через повномасштабне вторгнення РФ триватиме як мінімум до 18 серпня 2023 року.