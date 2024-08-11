Вся Німеччина має бути готова до війни через 5 років, - командувач армії

За його словами, протягом 30 років після закінчення холодної війни та поділу Німеччини німецькі жителі хотіли насолоджуватися "мирними дивідендами". Більше того, навіть сьогодні населення держави Німеччина все ще далеке від сприйняття зовнішньої загрози.

"Але мій внутрішній годинник як солдата цокає і каже мені, що через п'ять років ми повинні будемо бути достатньо соціально стійкими, щоб протистояти зовнішній військовій загрозі", - сказав командувач.

Гісс зазначив, що вся Німеччина має бути готова до війни. Так він відповів на запитання, чи повинен найбільший морський порт Німеччини Гамбург бути готовим до військового конфлікту.

Він уточнив, що підготовка до війни є головним спільним завданням для політики, Бундесверу, бізнесу та суспільства у широкому розумінні. У тому числі це стосується критично важливої інфраструктури, а також Гамбурга, який виконує функцію гавані для забезпечення функціонування Альянсу та підтримки НАТО.

"Завдяки своєму географічному розташуванню в Європі Німеччина є місцем розгортання, країною, через яку підрозділи НАТО марширують до східного флангу. Найбільший морський порт Німеччини, природно, відіграватиме у цьому певну роль", - резюмував Гісс.