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Вся Днепропетровская область под защитой Вооруженных сил Украины, - глава облсовета

Новина українською →
Вторник 15 марта 2022 16:09
Вся Днепропетровская область под защитой Вооруженных сил Украины, - глава облсовета Фото: вся Днепропетровская область под защитой Вооруженных сил Украины (t me)
Автор: Артем Горовенко

На сегодня вся Днепропетровская область находится под контролем ВСУ. Враг не пересек границы области.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на председателя Днепропетровского облсовета Николая Лукашука.

По его словам, вся критическая инфраструктура области работает в привычном режиме. Есть запасы продуктов, дизтоплива, бензина и лекарств.

На Херсонском направлении, в частности, в Кривом Роге, Зеленодольске, Апостолово и Никополе, усилена охрана. Область полностью готова давать отпор оккупанту, который ежедневно несет значительные потери.

"Наши стоят, а они лежат. Поэтому враг делает авиационные обстрелы по населенным пунктам Украины, чтобы деморализовать и уничтожить инфраструктуру. Поэтому когда раздается сирена - реагируйте. Украинские военные делают все, чтобы у нас были мирные дни и ночи", - отметил Лукашук.

В то же время он акцентировал на необходимости возрождать экономику и попросил представителей бизнеса возобновлять работу.

"В условиях военного положения это очень сложно. Но экономика должна работать. Люди должны получать заработную плату", - добавил Лукашук.

Как известно, в ночь на 15 марта Россия обстреляла аэропорт в Днепре.

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