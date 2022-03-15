Уся Дніпропетровська область під захистом Збройних сил України, - голова облради

На сьогодні вся Дніпропетровська область перебуває під контролем ЗСУ. Ворог не перетнув кордони області.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської облради Миколу Лукашука.

За його словами, вся критична інфраструктура області працює у звичному режимі. Є запаси продуктів, дизпалива, бензину та ліків.

На Херсонському напрямку, зокрема, у Кривому Розі, Зеленодольську, Апостоловому та Нікополі, підсилена охорона. Область повністю готова давати відсіч окупанту, який щодня зазнає значних втрат.

"Наші стоять, а вони лежать. Тому ворог робить авіаційні обстріли по населених пунктах України, щоб деморалізувати та знищити інфраструктуру. Відтак коли лунає сирена – реагуйте. Українські військові роблять все, щоб у нас були мирні дні та ночі", - зазначив Лукашук.

Водночас він акцентував на необхідності відроджувати економіку та попросив представників бізнесу відновлювати роботу.

"В умовах воєнного стану це дуже складно. Але економіка повинна працювати. Люди мають отримувати заробітну плату", - додав Лукашук.

Як відомо, у ніч на 15 березня Росія обстріляла аеропорт у Дніпрі.