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ВСУ в зоне ООС за сутки уничтожили десять танков, отбив множественные атаки врага

Подбитая российская техника (Фото: kanaldom.tv)
Автор: Константин Широкун

За сутки военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отбили 12 атак врага. Украинские защитники уничтожили 10 танков, 5 артиллерийских систем, 15 единиц бронированной техники, а также 5 автомобилей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ Президента Украины.

Подразделения противовоздушной обороны за день в небе украинского Донбасса сбили два вертолета Ми-24, один беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10".

Всего в течение текущей недели военнослужащие группировки Объединенных сил отбили 58 вражеских атак. Уничтожили 37 танков, 24 артиллерийские системы, 61 единицу бронированной и 51 единицу автомобильной техники, 5 вертолетов, 17 беспилотных летательных аппаратов и 2 крылатых ракет противника.

Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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