ВСУ в зоне ООС за сутки уничтожили десять танков, отбив множественные атаки врага

За сутки военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отбили 12 атак врага. Украинские защитники уничтожили 10 танков, 5 артиллерийских систем, 15 единиц бронированной техники, а также 5 автомобилей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ Президента Украины.
Подразделения противовоздушной обороны за день в небе украинского Донбасса сбили два вертолета Ми-24, один беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10".
Всего в течение текущей недели военнослужащие группировки Объединенных сил отбили 58 вражеских атак. Уничтожили 37 танков, 24 артиллерийские системы, 61 единицу бронированной и 51 единицу автомобильной техники, 5 вертолетов, 17 беспилотных летательных аппаратов и 2 крылатых ракет противника.
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