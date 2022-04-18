ЗСУ в зоні ООС за добу знищили десять танків, відбивши множинні атаки ворога

За добу військовослужбовці угруповання Об'єднаних сил успішно відбили 12 атак ворога. Українські захисники знищили 10 танків, 5 артилерійських систем, 15 одиниць броньованої техніки, а також 5 автомобілів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ Президента України.
Підрозділи протиповітряної оборони за день в небі українського Донбасу збили два вертольоти Мі-24, один безпілотний літальний апарат типу "Орлан-10".
Всього протягом поточного тижня військовослужбовці угруповання Об'єднаних сил відбили 58 ворожих атак. Знищили 37 танків, 24 артилерійські системи, 61 одиницю броньованої та 51 одиницю автомобільної техніки, 5 вертольотів, 17 безпілотних літальних апаратів і 2 крилатих ракет противника.
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