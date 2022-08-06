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ВСУ захватили в качестве трофея копию флага, установленного в 1945 году над Рейхстагом

Фото: ВСУ взяли в качестве трофея копию флага, установленного над Рейхстагом (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские защитники захватили в качестве боевого трофея копию флага, который был установлен в 1945 году над Рейхстагом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу 128 отдельной горно-штурмовой бригады.

Отмечается, что украинские бойцы в ходе столкновения на юго-восточном направлении выбили оккупантов с позиций. Во время отступления российские солдаты оставили на месте амуницию, боеприпасы и продукты.

"Среди других трофеев наши бойцы обнаружили и боевое знамя - точную копию прапора победы, установленного красноармейцами 1 мая 1945 года в Берлине над Рейхстагом", - говорится в сообщении.

Этот флаг использует правопреемница красноармейской советской дивизии - 150 мотострелковая дивизия ордена Кутузова. Она была создана в 2016 году и принадлежит Южному военному округу РФ. Дислоцируется дивизия в Ростовской области.

Фото: ВСУ взяли в качестве трофея копию флага, установленного над Рейхстагом (facebook.com/128brigade)

Напомним, с начала полномасштабной войны украинские военные уже ликвидировали 41 900 оккупантов.

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