ВСУ захватили в качестве трофея копию флага, установленного в 1945 году над Рейхстагом

Отмечается, что украинские бойцы в ходе столкновения на юго-восточном направлении выбили оккупантов с позиций. Во время отступления российские солдаты оставили на месте амуницию, боеприпасы и продукты.

"Среди других трофеев наши бойцы обнаружили и боевое знамя - точную копию прапора победы, установленного красноармейцами 1 мая 1945 года в Берлине над Рейхстагом", - говорится в сообщении.

Этот флаг использует правопреемница красноармейской советской дивизии - 150 мотострелковая дивизия ордена Кутузова. Она была создана в 2016 году и принадлежит Южному военному округу РФ. Дислоцируется дивизия в Ростовской области.

Фото: ВСУ взяли в качестве трофея копию флага, установленного над Рейхстагом (facebook.com/128brigade)