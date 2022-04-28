ЗСУ на південному напрямку відбили кілька атак і знищили два склади боєприпасів

За минулу добу в Херсонській і Миколаївській області ворог намагався поліпшити тактичне положення в бік Миколаєва, але успіху не мав. Підрозділи ЗСУ за підтримки артилерії відбили атаку ворога біля Новогригорівки та дві - поблизу Олександрівки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Оперативного командування "Південь".

Також ефективним веденням бойових дій нашими підрозділами зірвана ворожа Підготовка до атаки в напрямку Миколаївки. У районі Нововоронцовки підрозділи ППО збили безпілотник "Орлан-10". Загальні втрати ворога за добу склали 49 солдатів і офіцерів,14 одиниць техніки, з яких 6 – броньованої, і ще 3 одиниці ракетно-артилерійського і протиповітряного озброєння. Також в районі Молодецького і Великої Олександрівки подвійним попаданням знищені ворожі склади боєприпасів. У Чорноморській операційній зоні корабельне угруповання Чорноморського флоту армії РФ залишається в готовності нанесення ракетних ударів по Україні.