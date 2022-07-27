ВСУ на юге выполнили 300 огневых задач и ликвидировали почти 90 россиян

В течение прошедшего дня враг предпринял попытку восстановить утраченное положение путем проведения контратаки в направлении Брускинское - Белогорка. Удачи не имел.

В Николаевской области проводил воздушную разведку и потерял БПЛА "Элерон-3", а при попытке применить дрон-камикадзе типа "Лансет", которым пытался атаковать радиолокационную станцию, дрон был уничтожен стрелковым оружием.

Четыре удара нанесены вражеской авиацией по позициям ВСУ.

Утром - дважды парой ударных Ка-52. Украинские военные потери не понесли.

"В полдень тройка Ка-52 в районе Ольгиного, намереваясь атаковать наши подразделения, нанесла поражение по своим. За что на обратном пути была атакована средствами противовоздушной обороны российских войск. Таким образом, враг очередным жестом доброй воли лишил себя одного ударного Ка-52. Наши потери не допущены", - говорится в сообщении.

Во время ракетной атаки парой враждебных Су-34 ракетами типа Х-31 в направлении Баштанки обе ракеты были уничтожены силами украинской противовоздушной обороны.

К вечеру тяжелой артиллерией 152-го калибра была обстреляна Великая Костромка. Попадание по открытым местностям, без потерь.

В течение суток ракетно-артиллерийскими подразделениями ВСУ поддерживался огневой контроль основных транспортных артерий временно оккупированных территорий Херсона. В общей сложности выполнено 300 огневых задач.

Подтвержденные потери врага составляют: 89 захватчиков, танк Т-62, самоходная гаубица "Мста-С" и "Мста-Б", минометный комплекс "Сани", 2 единицы бронированной и 6 - автомобильной техники, а в Белогорке уничтожен склад вражеских боеприпасов.

Корабельная группировка флота оккупантов в количестве 11 единиц продолжает маневры и укрытие в ракетно безопасных районах Черного моря, вдоль крымского побережья. Между тем, 2 ракетных и 1 большой десантный корабль – в готовности к применению по назначению.

"Поэтому угроза ракетных ударов остается актуальной, высадка морского десанта на уровне - не исключена", - подытоживают в ОК "Юг".

Напомним, Вооруженные силы Украины отразили попытки штурмов на Краматорском и Бахмутском направлениях, враг был отброшен.

Кроме того, по данным ISW, захватчики укрепляют позиции в ожидании контрнаступления ВСУ на запорожском и херсонском направлениях.

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