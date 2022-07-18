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ВСУ на юге уничтожили скопление живой силы и два склада боеприпасов России

Фото: ВСУ на юге уничтожили скопление живой силы и два склада боеприпасов России (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

В Херсонской области авиация ВСУ дважды нанесла огневое поражение по опорному пункту, пункту поставок боекомплекта и скоплению живой силы врага. В Николаевской области уничтожены склады боеприпасов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook Оперативного командования "Юг".

Отмечается, что украинская авиация нанесла удары в районе Благодатного и Давыдова Брода.

По итогам суток и работы подразделений ВСУ, потери РФ на юге составляют:

  • 36 оккупантов;
  • 2 самоходных зенитных ракетно-пушечных комплекса "Панцирь";
  • 3 машины связи стратегической и оперативной станции;
  • 11 единиц бронированной и автомобильной техники;
  • 2 склада боеприпасов.

Также сообщается, что враг продолжает обустройство оборонных рубежей. В ведении боевых действий ограничен из-за деморализации личного состава, проблем с логистикой и работы ракетно-артиллерийских подразделений ВСУ.

"Дважды враг пытался нанести авиационный удар по освобожденным территориям на севере Херсона. Атаковав наши позиции, немедленно ретировался под натиском ответного огневого поражения", - говорится в сообщении.

Напомним, украинские военные днем ранее уничтожили штаб, казармы и склад с боеприпасами врага в Лазурном Херсонской области.

Ранее в оперативном командовании "Юг" заявили, что Вооруженные силы Украины продолжают продвигаться на Херсонском направлении уверенными шагами.

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Херсонская область