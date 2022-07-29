ВСУ на юге уничтожили четыре российских склада боеприпасов, три танка и РЛС

Украинские военные точными ударами уничтожили четыре склада боеприпасов противника в Геническом, Херсонском, Каховском и Бериславском районах Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Оперативного командования "Юг".

Также в ходе выполнения задач, ракетно-артиллерийские подразделения ликвидировали 36 российских солдат, уничтожили три танка, три гаубицы "Мста-Б", радиолокационную станцию "Зоопарк-1", а также четыре бронемашины.

Напомним, РБК-Украина писало, что НАТО передаст Украине новый пакет помощи, который затронет как финансовый, так и военный сектор. Речь идет также и об оборудовании для защиты от мин, химических и биологических угроз.

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