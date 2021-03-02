ВСУ взяли на вооружение винтовку Alligator: может уничтожать укрепления и технику

Вооруженные силы Украины приняли на вооружение многозарядную крупнокалиберную антиматериальную винтовку ручного заряжания Alligator. Данная винтовка предназначена для уничтожения укреплений и техники противника, в том числе легкобронированной.
Винтовка Alligator была принята на вооружение по результатам государственных испытаний. При этом в Минобороны отметили, что все детали винтовки изготовлены украинскими оружейниками.
Технические характеристики винтовки:
"Антиматериальные крупнокалиберные винтовки предназначены для нейтрализации или критического повреждения обычной и легкобронированной военной техники противника, радиолокационного оборудования, управляемых ракет на пусковых установках, складов, емкостей с нефтепродуктами и других объектов", - пояснили в Минобороны.
Ранее министр обороны Андрей Таран заявил, что первый этап реформирования Вооруженных сил существенно приблизил их к получению совместимости с НАТО.
Также сообщалось, что ВСУ в этом году смогут получить военную продукцию на сумму свыше 10 млрд гривен.