ВСУ взяли на вооружение винтовку Alligator: может уничтожать укрепления и технику

Винтовка Alligator была принята на вооружение по результатам государственных испытаний. При этом в Минобороны отметили, что все детали винтовки изготовлены украинскими оружейниками.

Технические характеристики винтовки:

калибр 14,5х114;

начальная скорость пули - 980 м/с;

эффективная дальность выстрела - до 2000 м;

максимальная дальность полета пули - до 7000 м;

на расстоянии 1,5 км пуля пробивает 10-мм броневую плиту.

"Антиматериальные крупнокалиберные винтовки предназначены для нейтрализации или критического повреждения обычной и легкобронированной военной техники противника, радиолокационного оборудования, управляемых ракет на пусковых установках, складов, емкостей с нефтепродуктами и других объектов", - пояснили в Минобороны.