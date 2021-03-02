ЗСУ взяли на озброєння гвинтівку Alligator: може знищувати укріплення і техніку

Збройні сили України прийняли на озброєння багатозарядну великокаліберний антиматеріальну гвинтівку ручного заряджання Alligator. Дана гвинтівка призначена для знищення укріплень і техніки противника, в тому числі легкоброньованої.
Гвинтівка Alligator була прийнята на озброєння за результатами державних випробувань. При цьому в Міноборони зазначили, що всі деталі гвинтівки виготовлені українськими зброярами.
Технічні характеристики гвинтівки:
"Антиматеріальні великокаліберні гвинтівки призначені для нейтралізації або критичного пошкодження звичайної і легкоброньованої військової техніки противника, радіолокаційного обладнання, керованих ракет на пускових установках, складів, місткостей з нафтопродуктами та інших об'єктів", - пояснили в Міноборони.
Раніше міністр оборони Андрій Таран заявив, що перший етап реформування Збройних сил суттєво наблизив їх до отримання сумісності з НАТО.
Також повідомлялося, що ВСУ в цьому році зможуть отримати військову продукцію на суму понад 10 млрд гривень.