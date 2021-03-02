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ЗСУ взяли на озброєння гвинтівку Alligator: може знищувати укріплення і техніку

Автор: Ігор Литвиненко

Збройні сили України прийняли на озброєння багатозарядну великокаліберний антиматеріальну гвинтівку ручного заряджання Alligator. Дана гвинтівка призначена для знищення укріплень і техніки противника, в тому числі легкоброньованої.

Про це повідомили в Міністерстві оборони України.

Гвинтівка Alligator була прийнята на озброєння за результатами державних випробувань. При цьому в Міноборони зазначили, що всі деталі гвинтівки виготовлені українськими зброярами.

Технічні характеристики гвинтівки:

  • калібр 14,5х114;
  • початкова швидкість кулі - 980 м/с;
  • ефективна дальність пострілу - до 2000 м;
  • максимальна дальність польоту кулі - до 7000 м;
  • на відстані 1,5 км куля пробиває 10-мм броньову плиту.

"Антиматеріальні великокаліберні гвинтівки призначені для нейтралізації або критичного пошкодження звичайної і легкоброньованої військової техніки противника, радіолокаційного обладнання, керованих ракет на пускових установках, складів, місткостей з нафтопродуктами та інших об'єктів", - пояснили в Міноборони.

Раніше міністр оборони Андрій Таран заявив, що перший етап реформування Збройних сил суттєво наблизив їх до отримання сумісності з НАТО.

Також повідомлялося, що ВСУ в цьому році зможуть отримати військову продукцію на суму понад 10 млрд гривень.

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