ВСУ взяли в плен пилота сбитого российского самолета Су-25, - Геращенко

Украинские военные взяли в плен пилота российского самолета Су-25. Штурмовик был сбит из ПЗРК.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника министра МВД Антона Геращенко в Telegram.
"72-й бригадой им. Черных Запорожцев взят в плен пилот сбитого российского Су-25, который успел катапультироваться", - написал Геращенко.
Напомним, сегодня стало известно, что украинские бойцы сбили российский самолет Су-25 на Донбассе. Уничтожить вражеский штурмовик бойцам удалось из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) "Игла".
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