ЗСУ взяли в полон пілота збитого російського літака Су-25, - Геращенко
Фото: ЗСУ взяли в полон пілота збитого російського літака Су-25 (t.me/Tsaplienko)
Українські військові взяли в полон пілота російського літака Су-25. Штурмовик був збитий із ПЗРК.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника міністра МВС Антона Геращенка в Telegram.
"72-ю бригадою ім. Чорних Запорожців взято в полон пілота збитого російського Су-25, який встиг катапультуватися", - написав Геращенко.
Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що українські бійці збили російський літак Су-25 на Донбасі. Знищити ворожий штурмовик бійцям вдалося з переносного зенітного ракетного комплексу (ПЗРК) "Ігла".
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