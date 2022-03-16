ВСУ взяли в плен 2 тысячи российских военных, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе переговоров с прокурором Международного уголовного суда Каримом Ханом сообщил, что Вооруженные силы Украины взяли в плен 2 тысяч российских военнослужащих.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента .

"Есть уже две тысячи пленных, есть свидетели, есть видеосвидетельства и все, что они сказали без давления", - заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что все преступники, которые принесли страдания Украине и унесли жизни людей, должны быть привлечены к ответственности.

"Ни одно военное преступление или преступление против человечности, совершенное в результате агрессии России против Украины, не должно остаться безнаказанным. Каждый виновный должен быть привлечен к международно-правовой и уголовной ответственности от исполнителей до военно-политического руководства страны-агрессора", - добавил Зеленский.