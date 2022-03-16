ЗСУ взяли в полон 2 тисячі російських військових, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський в ході переговорів з прокурором Міжнародного кримінального суду Карімом Ханом повідомив, що Збройні Сили України взяли в полон 2 тисяч російських військовослужбовців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу офісу президента .

"Є вже дві тисячі полонених, є свідки, є відеосвідчення і все, що вони сказали без тиску", - заявив Зеленський.

Він підкреслив, що всі злочинці, які принесли страждання Україні і забрали життя людей, повинні бути притягнуті до відповідальності.

"Жоден військовий злочин або злочин проти людяності, вчинений в результаті агресії Росії проти України, не повинен залишитися безкарним. Кожен винний повинен бути притягнутий до міжнародно-правової та кримінальної відповідальності від виконавців до військово-політичного керівництва країни-агресора", - додав Зеленський.