ВСУ не выявили признаков подготовки к войне в непризнанном Приднестровье

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины отчитался о ситуации в непризнанном Приднестровье. Угроза вторжения из региона остается невысокой.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пост Генштаба ВСУ в Facebook.
В данный момент украинские военные не выявили признаков подготовки ПМР к участию в войне России против Украины. Правда, угроза диверсий со стороны "силовиков" непризнанной республики остается.
"Признаков подготовки вооруженных формирований так называемой Приднестровской Молдавской Республики к участию в вооруженной агрессии против Украины не выявлено. В то же время, не исключается привлечение силовых структур указанного непризнанного государственного образования к ведению диверсионно-террористической деятельности на территории нашего государства", – говорится в сообщении.
Ранее в Минобороны заявили о проверке ФСБ вооруженных формирований на территории Приднестровья. Они оказались не готовы к участию в войне против Украины.
К слову, президент Зеленский готов обменять военнопленных РФ на спасение Мариуполя.
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